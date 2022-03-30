بلينكن: لا يوجد تغير في موقف الولايات المتحدة بخصوص ملف الصحراء الغربية

قال كاتب الدولة الأمريكي،أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد تغير للموقف الأمريكي بخصوص الصحراء الغربية، وان أمريكا تدعم الحل السياسي للملف في إطار هيئة الأمم المتحدة.

وأكد بلينكن خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر السفارة الأمريكية بالجزائر، أن الجزائر تلعب دورا مهما في أمن دولة مالي، كما نوه بدورها الهام في ليبيا والحفاظ على الأمن بالمنطقة

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بالتنسيق مع الجزائر من أجل محاربة الإرهاب، كما يتشاركان نفس الهموم حول مشاكل منطقة الساحل.

الرئيس تبون يستقبل كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، كاتب الدولة الأمريكي،أنتوني بلينكن.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الاستقبال جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وزيرة البيئة، سامية موالفي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.