بلينكن: مستعدون لرفع العقوبات على النيجر لكن بشرط

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات على النيجر شريطة عودة البلاد إلى النظام الدستوري.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات على النيجر لكن هذا يرتبط بعودة البلاد إلى النظام الدستوري بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازم العام الماضي.

بلينكن وفي حوار مع مجلة “جون أفريك” أمس الأربعاء، 24 جانفي، قال “بالنسبة لنا، الولايات المتحدة، إذا عادت النيجر إلى طريق النظام الدستوري والديمقراطية، فمن الواضح أننا مستعدون لرفع العقوبات. ونحن على استعداد لإعادة البرامج التي شاركناها ضد الإرهاب، من أجل الأمن.”

ليؤكد أن “كل هذا يتوقف على الخطوات الملموسة التي يتخذها الانقلابيون. ولدي بعض الأمل في التمكن من التحرك في اتجاه أفضل”.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية في النيجر قاعدة طائرات دون طيار في أغاديس شمال البلاد، إضافة إلى 1100 جندي.

وشرع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنكن، في زيارة إلى إفريقيا قادته إلى أربعة دول منذ الإثنين الماضي على ساحل المحيط الأطلسي هي الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنغولا.

بلينكن وفي محطته الأولى في الرأس الأخضر وحسب ما نقلته “فرانس برس” قال “مستقبلنا مترابط، وازدهارنا مترابط، والأصوات الأفريقية تؤثر بشكل متزايد في الخطاب العالمي وتحفزه وتقوده … الولايات المتحدة ملتزمة بتعميق وتعزيز وتوسيع الشراكات في جميع أنحاء إفريقيا”.