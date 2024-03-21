بلينكن: مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

بعد استخدامها حق النقض ضد مشاريع مماثلة

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تقديم بلاده مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن في لقاء خاص مع قناتي “العربية” و”الحدث” السعوديتين مساء الأربعاء، إن مشروع القرار يرتبط بالإفراج عن الرهائن.

وقد جاء ذلك خلال ردّه على سؤال حول “طبيعة الضغط الذي تمارسه واشنطن” على الاحتلال الصهيوني، لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع. في ظل استخدامها حق النقض ضد أي مشروع قرار من هذا القبيل.

وذكر بلينكن في إجابته:”قدمنا بالفعل مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشكل مرتبط مع الإفراج عن الرهائن”.

معربا عن أمله في أن تدعم دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

وعرقلت الولايات المتحدة في فيفري الماضي، مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن. يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.

حيث رفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.