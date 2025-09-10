بمئات ملايين الدولارات.. الجزائر توقع صفقات استثمارية ضخمة في هذه المجالات

شهدت فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) في يومها السابع والأخير بقصر المعارض “صافكس” بالجزائر العاصمة، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تعزز الحضور الجزائري في الأسواق القارية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأبرم مجمع لابال اتفاقية مع شركاء من أوغندا بقيمة 200 مليون دولار، كما وقع مجمع إيريس عقدًا مع زمبابوي بلغت قيمته 50 مليون دولار، في خطوة تؤكد تنافسية المنتجات الجزائرية في قطاعات استراتيجية.

وفي قطاع البنى التحتية، أبرم المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية عقدًا مع شركة غينية، يهدف إلى تعزيز مشاريع النقل والربط بين دول القارة. كما شهد المعرض توقيع اتفاقية بين المخبر المركزي للأشغال العمومية “ISTP” التابع لمجمع جايكا وشريك من غينيا بقيمة 2 مليون دولار.

وفي مجال المناجم، وقع مجمع “سوناريم” خمسة عقود شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات الإفريقية منها تونس وبوركينافاسو وطوغو ومصر لتصدير مواد منجمية، كما أبرمت الشركة الجزائرية “تكنو كاست” عقدًا تصديريًا مع الشركة الأمريكية “كارباثيا” بقيمة 35 مليون دولار، يخص توريد قطع غيار عالية الجودة.

وكشف سفير المعرض الإفريقي للتجارة البينية في طبعته الرابعة، ورئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي، في تصريح سابق لـ”الشروق”، أن حجم العقود الموقعة خلال هذا المحفل الاقتصادي بلغ 46 مليارًا و300 مليون دولار، أي بنسبة إنجاز فاقت 135 بالمائة، معتبرًا أن هذه النتائج تؤكد ريادة الجزائر في تنظيم التظاهرات الاقتصادية الكبرى.

وجمعت هذه الطبعة 140 دولة وأكثر من 2000 مؤسسة إفريقية ودولية منها حوالي 200 مؤسسة جزائرية مع توقع استقبال نحو 35 ألف زائر مهني في ختام هذا المعرض.