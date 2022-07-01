بماذا نصحت زوجة الرئيس الأمريكي نظيرتها الكورية الجنوبية؟

أسدت زوجة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، نصيحة لنظيرتها في كوريا الجنوبية، كيم كيون، بالتصرف على طبيعتها عندما أخبرتها بالضغوط التي تشعر بها كونها زوجة الرئيس.

وشاركت بايدن وكيم في برنامج رسمي لأزواج القادة الذين حضروا قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، والتي تضمنت زيارات إلى القصر الملكي في لاغرانجا في سان إلديفونسو بالقرب من سيغوفيا، شمال غرب مدريد، بالقرب من مصنع الزجاج الملكي في لاجرانجا ومتحف رينا صوفيا، وفق المكتب الرئاسي.

وخلال الجولة، أبلغت كيم، زوجة الرئيس الأمريكي بايدن أنها تأثرت بشجاعتها وزيارتها لأوكرانيا الشهر الماضي لوحدها دون مرافقة زوجها.

“نصحت السيدة الأولى بايدن (كيم) قائلة “فقط كوني على طبيعتك” ، مضيفة “إنه عندما يصل الشخص إلى منصب رفيع، فمن المؤكد أنه يتلقى الكثير من النصائح من حوله، لكن الشيء المهم هو تفكيرك وإرادتك”.