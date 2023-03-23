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الجزائر

بما أن الجزائر تسجل أطول ساعات الصيام.. تعرف على السحور المناسب

إيمان بوخاتم
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بما أن الجزائر تسجل أطول ساعات الصيام.. تعرف على السحور المناسب
ح.م

“تسحروا فإن في السحور بركة”.. وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص أغلب الصائمين على إحياء هذه السنة لما فيها من فوائد روحانية وجسمانية.

وبما أن الجزائر تسجل أطول ساعات الصيام في العالم العربي، فلا بد لوجبة السحور أن تكون متكاملة وتضمن الحصول على كمية الطاقة اللازمة.

حماية المستهلك الجزائري وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” قدمت مجموعة من الأفكار لسحور صحي نعرضها في هذه النقاط:

1- البيض:  يمكن الإستعانة بالوجبات التي تحتوي على البيض بأشكالها، إذ أن أطباق البيض المتنوعة تمنح خيارات واسعة في اختيار الوجبة المفضلة، وهو مهم كذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من البروتين وتناوله على السحور يعطي شعوراً بالشبع لفترة طويلة.

2- اللبن الرائب: يعد الخيار الأفضل لوجبة سحور خفيفة، باعتبار كوب من اللبن وجبة غذائية متكاملة وذلك لما يحتويه من عناصر غذائية متوازنة، كما يعمل كذلك على ترطيب الجسم ويمنع الجوع والعطش، فيشعر به الجسم بالإكتفاء.

3- الفواكه: مفيدة للغاية لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف والمعادن والمغذيات الدقيقة والفيتامينات، وكذلك على بروتينات وسكريات سهلة الهضم.

4- التمر: لا بد لأي سحور مهما كان خفيفاً أن تكون فيه بضع تمرات، فهو يشعر الصائم بتوازن خلال نهاره، وله الفضل في رفع سكريات الدم مما يمنع الشعور بالدوخة والغثيان أثناء الصيام.

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