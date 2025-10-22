بمخزون قدره مليوني جرعة.. انطلاق حملة وطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة عن توزيع مليوني جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية عبر 58 ولاية، متاحة مجانًا لجميع المواطنين من خلال مديريات الصحة والصيدليات المعتمدة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية للحصول على اللقاح، في إطار الحملة الوطنية التي أطلقت رسميًا يوم أمس.

وأكدت البروفيسور سامية حمادي، مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، في تصريح خلال برنامج “ضيف اليوم” على على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن الفئات ذات الأولوية في عملية التلقيح تشمل المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النساء الحوامل يُعدن من الفئات المستهدفة في المقام الأول.

وأوضحت حمادي أن اللقاح متوفر أيضًا على مستوى الصيدليات ويمكن الحصول عليه باستخدام بطاقة “الشفاء”، باعتباره لقاحًا مجانيًا ومُعوضًا بالكامل من طرف مصالح الضمان الاجتماعي.

وشددت المسؤولة بوزارة الصحة على أهمية الإقبال على التلقيح للوقاية من مضاعفات الأنفلونزا، مذكّرة بأن المرض لا يزال يتسبب في وفيات عالمية تتراوح بين 300 ألف و650 ألف حالة سنويًا، وفق معطيات منظمة الصحة العالمية، رغم تراجع الأعداد بفضل التلقيحات الموسمية.