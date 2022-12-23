بمساعدة غوغل.. هكذا ستتمكن من تتبع مسار أفراد عائلتك وأصدقائك

يملك غوغل ميزة مفيدة يمكنها مساعدتك على الحفاظ على سلامتك وسلامة أفراد أسرتك وأصدقائك وتتبع مسارهم وموقع تواجدهم بالاستعانة بـ”خرائط غوغل”.

وكشفت صحيفة “ذي صن” أن التطبيق يستخدم “خرائط غوغل”، ميزة تتبع الموقع حتى تتمكن من التأكد من عودة شخص ما إلى المنزل – وهي مفيدة أيضا إذا كنت تحاول الالتقاء بشخص في مكان ما.

وقد ينطوي تتبع شخص ما دون إذنه باستخدام “خرائط غوغل” على نوع من انتهاك الخصوصية. ولكن هناك الكثير من الطرق المشروعة لتتبع صديق أو أحد أفراد الأسرة بموافقتهم.

وإذا كنت تحاول تتبع صديق شاركك موقعه في الوقت الفعلي كما تفعل على “واتس آب”، فإن “خرائط غوغل” تسمح بذلك بالتأكيد.

ولتتبع شخص ما عبر هذه الخدمة، ستحتاج إلى القيام بأحد الإجراءات التالية:

1- إذا كنت ترغب في التشارك مع شخص لديه حساب “غوغل”، فأضف عنوان Gmail الخاص به إلى جهات اتصال “غوغل”.

2- افتح “خرائط غوغل” على جهازك، واضغط على صورة ملفك الشخصي، ثم اختر مشاركة الموقع.

3- اضغط على زر مشاركة الموقع. ويمكنك بعدها تحديد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها ومن الذي تريده مشاركتك هذه المعلومات.

4- يمكنك تحديد أي عدد تريده من أسماء جهات الاتصال. وعندما تكون جاهزا، انقر فوق زر “مشاركة” على جهاز “آيفون” الخاص بك.

5- لمشاركة موقعك مع جهة اتصال “غوغل”، انتقل إلى “خرائط غوغل” وانقر على صورة ملفك الشخصي.

6- ثم اختر مشاركة الموقع. واضغط بعد ذلك على زر مشاركة الموقع.