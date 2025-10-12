بمشاركة الجزائر.. انطلاق اجتماع مجموعة العشرين للحد من مخاطر الكوارث

يشارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ابتداءً من اليوم الأحد، في أشغال اجتماع مجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث التابعة لمجموعة العشرين (G20)، المنعقدة في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، بحضور سفير الجزائر لدى جنوب إفريقيا علي عشوي.

وتتواصل فعاليات الاجتماع إلى غاية 13 أكتوبر 2025 تحت شعار “المرونة للجميع: تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خلال التضامن والمساواة والاستدامة”، بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء والمدعوة والمنظمات الدولية.

وتُسجل الجزائر مشاركتها الأولى في أعمال هذه المجموعة كمدعو في هذه الدورة، ما يعكس التقدير الدولي لتجربتها في مجال تسيير الأزمات والكوارث الكبرى.

وقد سبقت هذا اللقاء الوزاري اجتماعات تقنية للخبراء دامت من 8 إلى 11 أكتوبر، شارك فيها المندوب الوطني للمخاطر الكبرى حميد عفرة، لبحث آليات تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث وتحسين جاهزية الدول للتعامل مع التحديات المستقبلية.