-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بمشاركة دراجين أجانب.. رالي دولي لاكتشاف الجزائر

الشروق أونلاين
  • 129
  • 0
بمشاركة دراجين أجانب.. رالي دولي لاكتشاف الجزائر
أرشيف

تنظم الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية رالي لاكتشاف الجزائر بمشاركة دراجين أجانب في الفترة الممتدة ما بين 23 الى 27 ماي 2023 تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، في بيان لها، أن التظاهرة ستكون بمشاركة دراجين أجانب وجزائريين سيلتقون ضمن رالي لاكتشاف الجزائر على مسافة 1000 كلم من العاصمة إلى وهران”.

وتابعت الفديديرالية “وسيكون الرالي فرصة لاكتشاف ما تزخر به الجزائر من قدرات سياحية واقتصادية وثقافية مع الترويج لها كوجهة سياحية، خاصة وان ضمن المشاركين دراجين من مختلف دول العالم.”

وأضاف البيان “ويتخلل رالي الجزائر تنظيم زيارات سياحية لمناطق تاريخية أثرية على مستوى ولايات الجزائر العاصمة وتيبازة ومستغانم ووهران.”

وبالتزامن مع التظاهرة سيتم تنظيم معرض خاص بالرياضات الميكانيكية على مستوى موقف السيارات خروبة تتوزع على مساحة شاسعة، حيث سيكون مسرحا لتنظيم نشاطات خاصة بالرياضات الميكانيكية لكل الفئات “رجال، نساء، أطفال”، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية بالتنسيق مع مختلف الهيئات حول السلامة المرورية، كما تعد التظاهرة فرصة للنوادي للاحتكاك المباشر مع الجمهور”.

مقالات ذات صلة
“ماسك” يختار امرأة لرئاسة تويتر.. تعرف على المرشحة المحتملة

“ماسك” يختار امرأة لرئاسة تويتر.. تعرف على المرشحة المحتملة

الألسكو تعلن عن فتح باب الترشح لجائزة البحث التربوي المتميز

الألسكو تعلن عن فتح باب الترشح لجائزة البحث التربوي المتميز

الجزائر تفتك المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت بقطر

الجزائر تفتك المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت بقطر

جودة مياه الشرب في القارة السمراء.. الجزائر ثانيا

جودة مياه الشرب في القارة السمراء.. الجزائر ثانيا

النعامة: عملية جني البصل.. وفرة في المنتوج رغم قلة المساحات

النعامة: عملية جني البصل.. وفرة في المنتوج رغم قلة المساحات

 المجلس الدولي لكتب اليافعين يدعو إلى تعزيز الحضور العربي

 المجلس الدولي لكتب اليافعين يدعو إلى تعزيز الحضور العربي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد