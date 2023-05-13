بمشاركة دراجين أجانب.. رالي دولي لاكتشاف الجزائر

تنظم الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية رالي لاكتشاف الجزائر بمشاركة دراجين أجانب في الفترة الممتدة ما بين 23 الى 27 ماي 2023 تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، في بيان لها، أن التظاهرة ستكون بمشاركة دراجين أجانب وجزائريين سيلتقون ضمن رالي لاكتشاف الجزائر على مسافة 1000 كلم من العاصمة إلى وهران”.

وتابعت الفديديرالية “وسيكون الرالي فرصة لاكتشاف ما تزخر به الجزائر من قدرات سياحية واقتصادية وثقافية مع الترويج لها كوجهة سياحية، خاصة وان ضمن المشاركين دراجين من مختلف دول العالم.”

وأضاف البيان “ويتخلل رالي الجزائر تنظيم زيارات سياحية لمناطق تاريخية أثرية على مستوى ولايات الجزائر العاصمة وتيبازة ومستغانم ووهران.”

وبالتزامن مع التظاهرة سيتم تنظيم معرض خاص بالرياضات الميكانيكية على مستوى موقف السيارات خروبة تتوزع على مساحة شاسعة، حيث سيكون مسرحا لتنظيم نشاطات خاصة بالرياضات الميكانيكية لكل الفئات “رجال، نساء، أطفال”، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية بالتنسيق مع مختلف الهيئات حول السلامة المرورية، كما تعد التظاهرة فرصة للنوادي للاحتكاك المباشر مع الجمهور”.