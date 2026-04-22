بمشاركة 21 دولة.. انطلاق المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية

"التيشك" ضيف شرف

أشرف عبد القادر بوعزارة، محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، على ندوة صحفية يوم 21 أفريل 2026 بأوبيرا الجزائر “بوعلام بسايح”، تطرق فيها إلى أهم التفاصيل الخاصة بالدورة الخامسة عشر، لهذا الموعد الثقافي، الذي سوف تحتضنه الجزائر، في الفترة الممتدة من30 أفريل إلى 7 ماي 2026، باوبيرا “بوعلام بسايح”، بمشاركة عشرين دولة بالإضافة إلى الجزائر، على أن تكون دولة “التشيك” ضيف شرف الدورة، وترفع لروح الفنان الملحن الراحل نوبلي فاضل.

هذا وقد عرض المحافظ بالتفصيل محتوى السهرات الثمانية أهم الدول المشاركة، وكدا حفل الافتتاح الذي سوف يعرف ثنائية جزائرية تشيكية تكون، شارة انطلاق الدورة، بالإضافة إلى أهم المحطات التي سوف يعرفها المهرجان، الذي اعتبره المحافظ بمثابة لقاء للتداول، واللقاء وكدا محطة لتكلم لغة واحدة تتجاوز الحدود والأوطان وهي الموسيقى، معتبرا في ذات الوقت، أن وصول هذا الفعل الثقافي، إلى الدورة الخامسة عشرة، لا يعتبر صدفة ولم يأت من العدم، بل نتيجة عمل وتضحيات و مثابر، وتظافر العديد من الجهود، لكل المساهمين و الفاعلين فيه، الذين يعتبرون من مؤسسي هذا المهرجان على تعبيره.

كما تطرق إلى برنامج ” الماستر كلاس” الذي سوف يعرف مشاركة العديد من الطلبة من مختلف جهات الوطن، وهو دليل على استمرار هذا المهرجان في غرس تقاليده واستمرارها، والتي أسس عليها، معتبرا هذه الخطوة، بمثابة فرصة للطلبة للقاء والتبادل، مع منشطي هذا التربصات من الدول المشاركة. مؤكدا في ذات الوقت، على أن المهرجان سوف يسير إلى ولايات أخرى على غرار وهران وقسنطينة و بسكرة، من أجل لقاء الجمهور، الذي اعتبره المحافظ روح المهرجان، ولا مهرجان بدون جمهور على حد تعبيره.