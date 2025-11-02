-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

بمشاركة 350 خبيرًا.. الجزائر تحتضن اجتماعات منتدى الإدارات الضريبية الإفريقية

محمد فاسي
  • 113
  • 0
بمشاركة 350 خبيرًا.. الجزائر تحتضن اجتماعات منتدى الإدارات الضريبية الإفريقية
ح.م
منتدى الإدارات الضريبية الإفريقية ( 2025 ATAF)

تنطلق غدا الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الإفريقية (ATAF) لعام 2025، المقرر عقدها من 3 إلى 7 نوفمبر.

وتقام هذه الاجتماعات تحت شعار “تبني مقاربات فعّالة وموجهة نحو أنظمة ضريبية عادلة”، بمشاركة أكثر من 350 ممثلًا من بينهم وزراء المالية، ومديرو الإدارات الضريبية، وصنّاع السياسات، وشركاء التنمية، لمناقشة سبل صياغة فصل جديد في مسار التحول المالي بإفريقيا.

ويمثل الحدث منصة جامعة للقادة والمبتكرين وشركاء التنمية، إذ سيشارك ممثلون عن الاتحاد الإفريقي، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، إلى جانب الهيئات الإفريقية والإقليمية المعنية، في إطار سعي موحّد نحو بناء أنظمة ضريبية فعّالة ومحفزة للنمو الشامل.

ويضم برنامج هذه الدورة أكثر من 70 متحدثًا و11 جلسة رفيعة المستوى، ستتناول أبرز أولويات القارة في المجال الضريبي، على غرار: تعبئة الموارد المحلية وتمويل التنمية من الالتزامات العالمية إلى الاستراتيجيات الوطنية، حوكمة الضرائب العالمية وتعزيز صوت إفريقيا في الإصلاحات متعددة الأطراف، المساواة بين الجنسين والإنصاف في السياسة الضريبية، الضرائب المناخية والطاقة من أجل انتقال أخضر، مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الشفافية الضريبية.

ويركز موضوع هذه الدورة على تعزيز العدالة والابتكار في الإدارة الضريبية، من خلال مقاربات قائمة على البيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتحسين خدمات المكلفين بالضرائب، بما يحقق توازنًا بين زيادة الإيرادات وترسيخ الثقة والإنصاف.

وستتوج الاجتماعات بإصدار بيان ختامي رسمي يحدد أولويات المرحلة المقبلة لمنتدى ATAF، من حيث دعم الأعضاء، وتعزيز الإصلاحات القائمة على البيانات، وتوسيع التعاون الإفريقي، وربط السياسة الضريبية بالأهداف التنموية.

وتؤكد اجتماعات الجزائر 2025 على بداية عقد جديد من العمل المشترك بين الإدارات الضريبية الإفريقية، من أجل إفريقيا قادرة على تمويل تنميتها بنفسها وصياغة سياساتها الاقتصادية على أسس العدالة والشفافية والاستقلال المالي.

للإشارة، تُعد نسخة 2025 محطة بارزة في تاريخ المنتدى، إذ تمثل أول مرة تُعقد فيها الاجتماعات بشمال إفريقيا، وهو ما يعكس الطابع الإفريقي الشامل للمنتدى وتنامي دور المنطقة في قيادة الإصلاحات الضريبية بالقارة.

مقالات ذات صلة
البنوك المركزية والمستثمرون يدفعون سعر الذهب للصعود مجددا

البنوك المركزية والمستثمرون يدفعون سعر الذهب للصعود مجددا

فيات الجزائر تطلق دوبلو بانورما بغاز البترول المسال وهذا هو سعرها ‏

فيات الجزائر تطلق دوبلو بانورما بغاز البترول المسال وهذا هو سعرها ‏

الجزائر والسعودية تتربعان على عرش أكبر الصفقات الغازية لشهر أكتوبر

الجزائر والسعودية تتربعان على عرش أكبر الصفقات الغازية لشهر أكتوبر

الجزائر تشارك في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا

الجزائر تشارك في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا

تربية المائيات.. تسجيل زيادة بـ 50% في عمليات الاستزراع

تربية المائيات.. تسجيل زيادة بـ 50% في عمليات الاستزراع

البيت الأبيض: الصين تعود لتصدير المعادن النادرة

البيت الأبيض: الصين تعود لتصدير المعادن النادرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد