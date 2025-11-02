بمشاركة 350 خبيرًا.. الجزائر تحتضن اجتماعات منتدى الإدارات الضريبية الإفريقية

تنطلق غدا الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الإفريقية (ATAF) لعام 2025، المقرر عقدها من 3 إلى 7 نوفمبر.

وتقام هذه الاجتماعات تحت شعار “تبني مقاربات فعّالة وموجهة نحو أنظمة ضريبية عادلة”، بمشاركة أكثر من 350 ممثلًا من بينهم وزراء المالية، ومديرو الإدارات الضريبية، وصنّاع السياسات، وشركاء التنمية، لمناقشة سبل صياغة فصل جديد في مسار التحول المالي بإفريقيا.

ويمثل الحدث منصة جامعة للقادة والمبتكرين وشركاء التنمية، إذ سيشارك ممثلون عن الاتحاد الإفريقي، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، إلى جانب الهيئات الإفريقية والإقليمية المعنية، في إطار سعي موحّد نحو بناء أنظمة ضريبية فعّالة ومحفزة للنمو الشامل.

ويضم برنامج هذه الدورة أكثر من 70 متحدثًا و11 جلسة رفيعة المستوى، ستتناول أبرز أولويات القارة في المجال الضريبي، على غرار: تعبئة الموارد المحلية وتمويل التنمية من الالتزامات العالمية إلى الاستراتيجيات الوطنية، حوكمة الضرائب العالمية وتعزيز صوت إفريقيا في الإصلاحات متعددة الأطراف، المساواة بين الجنسين والإنصاف في السياسة الضريبية، الضرائب المناخية والطاقة من أجل انتقال أخضر، مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الشفافية الضريبية.

ويركز موضوع هذه الدورة على تعزيز العدالة والابتكار في الإدارة الضريبية، من خلال مقاربات قائمة على البيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتحسين خدمات المكلفين بالضرائب، بما يحقق توازنًا بين زيادة الإيرادات وترسيخ الثقة والإنصاف.

وستتوج الاجتماعات بإصدار بيان ختامي رسمي يحدد أولويات المرحلة المقبلة لمنتدى ATAF، من حيث دعم الأعضاء، وتعزيز الإصلاحات القائمة على البيانات، وتوسيع التعاون الإفريقي، وربط السياسة الضريبية بالأهداف التنموية.

وتؤكد اجتماعات الجزائر 2025 على بداية عقد جديد من العمل المشترك بين الإدارات الضريبية الإفريقية، من أجل إفريقيا قادرة على تمويل تنميتها بنفسها وصياغة سياساتها الاقتصادية على أسس العدالة والشفافية والاستقلال المالي.

للإشارة، تُعد نسخة 2025 محطة بارزة في تاريخ المنتدى، إذ تمثل أول مرة تُعقد فيها الاجتماعات بشمال إفريقيا، وهو ما يعكس الطابع الإفريقي الشامل للمنتدى وتنامي دور المنطقة في قيادة الإصلاحات الضريبية بالقارة.