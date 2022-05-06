بمشاركة 40 دولة.. الجزائر تحتضن أكبر حدث رقمي إفريقي

تحتضن الجزائر أكبر حدث رقمي افريقي بحضور 1200 ضيف و200 شركة من 40 دولة في الفترة الممتدة مابين 31 ماي إلى غاية 2 جوان 2022.

وتهدف القمة الإفريقية الرقمية إلى جمع 1200 من صناع القرار و200 شركة، من الشركات الصغيرة إلى الشركات التكنولوجية العملاقة وشركات رأس المال الاستثماري والوفود الاقتصادية والشخصيات السياسية من أكثر من 40 دولة في إفريقيا وحول العالم.

وسيعقد معرض Digital and ICT Algeria 2.0 المرتقب لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا العام تحت اسم القمة الإفريقية الرقمية.

وتعكف المجموعة الجزائرية للممثلين الرقميين (GAAN) ،على تنظيم القمة الأفريقية الرقمية على أساس 9 طبعات متتالية من الجزائر 2.0 ، وهو حدث مهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعيد ابتكار نفسه بطموحات قارية جديدة ، لجعل الجزائر عاصمة افريقيا للابتكار وريادة الأعمال.

ويتيح أكبر حدث رقمي في القارة لزواره حضور 60 مؤتمرًا وورشة عمل وخطبًا من قبل المتحدثين النجوم ومسابقات عروض الشركات الناشئة.