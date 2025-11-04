-- -- -- / -- -- --
بمشاركة 44 دولة.. انطلاق المنتدى الإفريقي للإدارات الجبائية بالجزائر 

بمشاركة 44 دولة.. انطلاق المنتدى الإفريقي للإدارات الجبائية بالجزائر 
منتدى الإدارات الضريبية الإفريقية ( 2025 ATAF)

انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال فعاليات المنتدى الإفريقي للإدارات الجبائية، المنظم لأول مرة في الجزائر تحت شعار “اعتماد مقاربات فعالة ومصوبة من أجل أنظمة جبائية منصفة”.

وأشرف على افتتاح المنتدى وزير المالية رفقة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وبمشاركة أكثر من 350 خبير ومحلل وممثل عن الهيئات الإفريقية والدولية المختصة في الجباية والقروض والبنوك، يمثلون 44 دولة إفريقية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة الجزائر وإفريقيا كفاعل رئيسي في مجال التعاون الجبائي الإفريقي، من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول سبل تطوير الأنظمة الجبائية في القارة. كما يتضمن البرنامج 11 ورشة عمل تناقش عدة محاور تتعلق بالإصلاح الجبائي، العدالة الجبائية، والحوكمة المالية المستدامة.

وستتوج الاجتماعات بإصدار بيان ختامي رسمي يحدد أولويات المرحلة المقبلة لمنتدى ATAF، من حيث دعم الأعضاء، وتعزيز الإصلاحات القائمة على البيانات، وتوسيع التعاون الإفريقي، وربط السياسة الضريبية بالأهداف التنموية.

وتؤكد اجتماعات الجزائر 2025 على بداية عقد جديد من العمل المشترك بين الإدارات الضريبية الإفريقية، من أجل إفريقيا قادرة على تمويل تنميتها بنفسها وصياغة سياساتها الاقتصادية على أسس العدالة والشفافية والاستقلال المالي.

