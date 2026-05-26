اقتصاد

بمشاركة 81 دولة.. انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية

انطلقت أمس الاثنين أشغال الاجتماعات السنوية لعام 2026 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بمشاركة وفود تمثل 81 دولة عضوا، من بينها الجزائر، تحت شعار “تعبئة موارد على نطاق واسع لأجل تمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزأ”. وتمتد الاجتماعات على مدار خمسة أيام، وتتضمن اجتماعات تنظيمية وموائد مستديرة وفعاليات متخصصة لبحث سبل تمويل التنمية وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثلاثاء الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، على أن يتبع ذلك إطلاق نسخة عام 2026 من تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية، الذي يعد من أبرز المحطات السنوية للبنك.

ويتضمن برنامج الاجتماعات سلسلة من الفعاليات المخصصة لتبادل المعارف والخبرات، تركز على تعبئة رؤوس الأموال على نطاق واسع لتحقيق نمو متسارع ومرن في إفريقيا، وتعزيز الأنظمة المالية الإفريقية وقدرتها على مواجهة التحولات العالمية، إلى جانب مناقشة سبل بناء بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود في مجالي الطاقة والنقل بما يدعم التكامل الإفريقي، والاستفادة من المكاسب الديمغرافية للقارة لتسريع التحول الاقتصادي.

كما تشهد الاجتماعات تنظيم عدة منتديات متخصصة تتناول الاستثمار الخاص، والتكامل الاقتصادي الإفريقي، وأسواق رؤوس الأموال، والشراكات التنموية، فضلاً عن حلول التنمية المستدامة وتعبئة الموارد الداخلية للقارة.

وعلى هامش الاجتماعات التنظيمية لمجلس المحافظين، تُعقد لقاءات موضوعاتية حول تمويل التجارة في إفريقيا، وتمويل الاستثمارات في قطاع المياه، ودور المستثمرين المؤسسيين في الهيكل المالي الإفريقي الجديد، إضافة إلى آليات التمويل المناخي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وشهد اليوم الأول من الأشغال عقد اجتماع مكتب مجالس المحافظين، وتنظيم احتفالية بمناسبة يوم إفريقيا العالمي، إلى جانب نقاشات رفيعة المستوى تناولت إصلاح الهيكل المالي وتسريع التصنيع بهدف إطلاق العنان للاستثمارات واسعة النطاق في القارة.

