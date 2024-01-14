بمعدل رحلتين أسبوعيا.. انطلاق أول رحلة بين الجزائر وبيروت

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، الأحد، عن انطلاق أول رحلة للخط الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة بيروت بلبنان.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن الرحلة انطلقت من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين على متن الخطوط الجوية الجزائرية.

و سيعمل هذا الخط بمعدل رحلتين في الأسبوع (الأحد والخميس)، وهذا في إطار توسيع الشبكة الجوية من وإلى الجزائر والذي يجعل منها منطقة عبور رابطة بين القارة الافريقية وباقي القارات. يؤكد المصدر ذاته.