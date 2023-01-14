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الجزائر

بمناسبة احتضان الشان.. وزارة البريد تصدر طابعا بريديا خاصا

الشروق أونلاين
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بمناسبة احتضان الشان.. وزارة البريد تصدر طابعا بريديا خاصا
ح.م
جانب من حفتل افتتاح الشان

أصدرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، طابعا بريديا بمناسبة احتضان الجزائر لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان 2022”.

وجاء في الطابع البريدي الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  رسما تخطيطيا للقارة السمراء وملعب نيلسون مونديلا الذي احتضن مجريات حفل افتتاح البطولة.

وحسب الصورة المنشورة، فقد قام بتصميم الطابع زكرياء مرسلي وحدد سعره بـ50 دينار جزائري، كما تضمن كتابة باللغة العربية والأمازيغية والإنجليزية

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