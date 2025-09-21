-- -- -- / -- -- --
بمناسبة الدخول المدرسي.. رئيس الجمهورية يهنئ الأسرة التربوية

بمناسبة الدخول المدرسي.. رئيس الجمهورية يهنئ الأسرة التربوية
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأسرة التربوية بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2025-2026، متمنيا للتلاميذ والأساتذة وعمّال القطاع التوفيق والسداد في أداء رسالتهم التربوية.

وكتب رئيس الجمهورية في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “تمنياتي بالتوفيق والسداد في هذا الدخول المدرسي، لكل تلامذتنا وأساتذتنا الأجلاء، وإلى كل عمال قطاع التربية، وأولياء التلاميذ”.

وأضاف الرئيس تبون: “كما أتمنى النجاح لكل بناتنا وأبنائنا في هذا الموسم الدراسي وأن تكونوا دائما ذخرا لوطننا المفدى.. أعانكم الله جميعا”.

ويلتحق، اليوم الأحد، 12 مليون تلميذ من الاطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) بمقاعد الدراسة لحساب السنة الدراسية 2025-2026، على المستوى الوطني بالإضافة الى نحو مليون1 موظف سيلتحقون بدورهم بمختلف المؤسسات التربوية.

