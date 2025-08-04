بمناسبة اليوم الوطني للجيش.. رئيس مجلس الأمة يستقبل ثلّة من المجاهدين

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الاثنين، ثلة من المجاهدات والمجاهدين بمقر المجلس، في لقاء ودي تزامن مع إحياء اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فإن رئيس المجلس قد رحب خلال اللقاء بضيوفه، مستحضرًا التضحيات الجسام التي قدمها جيل نوفمبر من أجل تحرير الوطن من الاستعمار، ومؤكدًا أن هذه التضحيات ستبقى نبراسًا للأجيال في سبيل صون السيادة الوطنية وتعزيز دعائم الدولة الجزائرية الحديثة.

وأكد ناصري أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية مسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن الجزائر الجديدة، التي يرسّخ أسسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تولي هذا الملف أهمية استراتيجية، تجسدت من خلال عدة مبادرات، أبرزها ترسيم الثامن من ماي يومًا للذاكرة، وإطلاق قناة تلفزيونية متخصصة في التاريخ الوطني.

وثمّن رئيس مجلس الأمة انخراط المجاهدين والمجاهدات في هذه الديناميكية الوطنية، مؤكدًا أن مجلس الأمة سيظل فضاءً جامعًا للمبادرات الهادفة إلى ترسيخ روح نوفمبر وتعزيز وحدة الصف الوطني في مسار بناء جزائر قوية، ديمقراطية ومزدهرة.

ومن جانبهم، عبّر المجاهدات والمجاهدون عن فخرهم بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الذاكرة الوطنية، مجددين التزامهم بنقل الرسالة التاريخية للأجيال ودعمهم لكل المبادرات التي تخدم الوطن وتعزز السيادة الوطنية.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الأمة على تمسك الدولة الجزائرية بثوابتها الوطنية وخياراتها الاستراتيجية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف لمواجهة التحديات في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.