بمناسبة عطلة الشتاء.. رحلات استثنائية لقطار “كوراديا” عبر هذا الخط

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يوم الأحد، عن برمجة رحلات استثنائية للمسافرين بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية.

جاء ذلك في بيان لشركة النقل بالسكك الحديدية على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، حيث ستكون هذه الرحلات عبر خط (وهران – بشار – وهران) ابتداءً من يوم 12 ديسمبر الحاري.

وذكرت الشركة بالتوقيت الخاص بهذه الرحلات، والذي جاء على النحو التالي: