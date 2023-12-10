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بمناسبة عطلة الشتاء.. رحلات استثنائية لقطار “كوراديا” عبر هذا الخط

الشروق أونلاين
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بمناسبة عطلة الشتاء.. رحلات استثنائية لقطار “كوراديا” عبر هذا الخط
رحلات استثنائية لقطار "كوراديا"

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يوم الأحد، عن برمجة رحلات استثنائية للمسافرين بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية. 

جاء ذلك في بيان لشركة النقل بالسكك الحديدية على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، حيث ستكون هذه الرحلات عبر خط (وهران – بشار – وهران) ابتداءً من يوم 12 ديسمبر الحاري.

وذكرت الشركة بالتوقيت الخاص بهذه الرحلات، والذي جاء على النحو التالي:

  • الإنطلاق من وهران على الساعة 20: 10 والوصول إلى بشار على الساعة 11: 17.
  • الإنطلاق من بشار على الساعة 00: 6 والوصول إلى وهران على الساعة 10: 13.

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