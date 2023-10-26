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الجزائر

بمناسبة معرض الكتاب.. اتصالات الجزائر تطلق عروضا استثنائية

الشروق أونلاين
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بمناسبة معرض الكتاب.. اتصالات الجزائر تطلق عروضا استثنائية

كشفت مؤسسة “اتصالات الجزائر”، الخميس عن إطلاق عروض “إستثنائية” وتنظيم نشاطات وتقديم عدة هدايا، بمناسبة الطبعة الـ26 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب.

وحسب ما أفاد به بيان للمؤسسة فسيتم اطلاق تشكيلة واسعة من خدمات اتصالات الجزائر، لاسيما منصة التكوين والتعلم عبر الأنترنت Lablabee, والمنصات التعليمية Dorouscom, Moalim و Edugato.

بالإضافة إلى المنصة الجديدة ESABOURA المتمثلة في منصة تكوين إلكترونية مبتكرة تغطي مجموعة متنوعة من مجالات التخصص، المتوفرة عبر متجرنا الإلكتروني على الرابط التالي: Idoomarket-at.dz.

ومن خلال مشاركتها في معرض الجزائر الدولي للكتاب “تلتزم”, “إتصالات الجزائر”، وفق ما أكده بيانها بـ”دعم التعليم والابتكار والثقافة في الوطن، وذلك من خلال مرافقة جميع القطاعات في إطار إستراتيجية الرقمنة”.

كما تقترح المؤسسة على زوار المعرض “عروضا ترويجية مغرية إلى جانب العديد من الأنشطة لفائدة زوار المعرض بالإضافة إلى تنظيم طومبولا، تتيح للمشاركين المحظوظين فرصة الفوز بعدة هدايا”، مشيرة إلى أن المؤسسة ” تسعد بإستقبال زوار المعرض بالجناح G وكذا على مستوى الفضاء الخارجي”.

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