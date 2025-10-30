بمناسبة 1 نوفمبر.. بلعريبي يعطي إشارة انطلاق توزيع السكنات

أعطى وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، الخميس، إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ وعبر معظم ولايات الوطن، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لإندلاع ثورة التحرير.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بلعريبي أن قطاع السكن من بين المحاور التي أولتها الدولة العناية الفائقة، حيث تم منذ سنة 2020، وعلى امتداد خمس سنوات، توزيع مليون وسبعمائة ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وعبر مختلف الولايات.

وبمناسبة الاحتفال بثورة الفاتح من نوفمبر، كشف الوزير عن تسليم 144 ألف وحدة سكنية موزعة عبر كامل التراب الوطني، وتشمل 23.248 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، و10.404 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، إضافة إلى 78.463 وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي، و30.450 وحدة سكنية بصيغة البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية وكذا 2.036 وحدة سكنية بصيغة الترقوي الحر.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم توزيعها في العمليتين الوطنيتين خلال الخامس جويلية الماضي واليوم قد بلغ 336.605 وحدة سكنية .

وأوضح بلعربي أنه وقبل نهاية السنة الجارية سيتم استكمال توزيع 63.395 وحدة سكنية، لبلوغ الهدف لسنة 2025 والمتمثل في توزيع 400 ألف وحدة سكنية، وتجسيد التزام الدولة بإنجاز 2 مليون وحدة، للفترة الممتدة بين 2025- 2029.

للإشارة، شرع بلعريبي، الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بجاية، للوقوف على وضع مشاريع القطاع، وفي أولى محطة له، تفقد الوزير مشروع 150/640 مسكن عمومي إيجاري بالقطب الحضري الشيخ المقراني، بلدية واد غير دائرة بجاية.

وخلال هذه الزيارة، استمع بلعريبي إلى عرضٍ مفصّل حول قطاع السكن بالولاية ، قدّمه السادة المدراء التنفيذيون للقطاع، تناول واقع المشاريع السكنية وتقدّم الأشغال في مختلف البرامج الجاري إنجازها.