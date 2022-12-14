بناء محطة جزائرية للطاقة الشمسية بكوبا.. تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ

أعلنت وزارة الطاقة، الأربعاء، تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الجزائر وكوبا لمتابعة تنفيذ مشروع بناء محطة للطاقة الشمسية من قبل سونلغاز بكوبا.

وجاء هذا خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، وفدا هاما من جمهورية كوبا، برئاسة نائب رئيس الوزراء ريكاردو. كابريساس رويز، الذي يرافقه وزير الطاقة والمناجم، فيسينتي دي لا أو ليفي، وكبار المسؤولين من وزارة الطاقة والمناجم الكوبية.

وركزت المناقشات، حسب بيان للوزارة على حالة التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها خاصة في مجال الإنتاج والصيانة الكهربائية والمحروقات والطاقات المتجددة.

كما ناقش الطرفان، على وجه الخصوص، طرق تنفيذ أعمال التعاون المتفق عليها خلال الزيارة التي قام بها رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، إلى الجزائر، في مجال المحروقات والإمدادات بالمنتجات البترولية، فضلا عن بناء محطة للطاقة الشمسية، من طرف سونالغاز، في كوبا.

وتحقيقا لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، اعتبارا من اليوم، لتنفيذ هذه الإجراءات. يؤكد المصدر ذاته.

من جانبه، أعرب عرقاب، عن ارتياحه الكامل للتقدم المحرز في هذا الاجتماع. وأعرب عن رغبته في تعزيز علاقات التعاون الجزائري الكوبي بشكل أكبر والاستفادة من الخبرة والدراية الكوبية في مجال التنقيب المنجمي واستغلال المعادن في الجزائر.