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بناية بئر مراد رايس.. رئيس نادي المخاطر يعلن عن الحل الوحيد

الشروق أونلاين
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بناية بئر مراد رايس.. رئيس نادي المخاطر يعلن عن الحل الوحيد
ح.م

أكد عبد الكريم شلغوم رئيس نادي المخاطر الكبرى، إن المصير الوحيد لبناية بئر مراد رايس والتي تم انجازها فوق منحدر، هو الهدم، بعد أن أصبحت مهددة بالسقوط عقب التقلبات الجوية الأخيرة.

وقال شلغوم للإذاعة الثالثة، إن هذه البناية التي شيدت فوق منحدر أضحت مهددة بالسقوط، كون الانجراف متواصل ولا يوجد بديل آخر سوى هدمها، لكن بطريقة لا تسبب الضرر للسكنات المجاورة.

وتساءل المتحدث، عن سبب منح رخصة بناء بناية في هذا المكان الخطير، كما انها تحتوي على 7 طوابق فوق الأرض و4 أخرى تحت الأرض .

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