بنجامين ستورا يبحث في تاريخ يهود الجزائر

قال إن الجزائر تجاهلت تقريره بشأن الذاكرة

اختار المؤرخ الفرنسي المعروف، بنجامين ستورا، ذروة الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، لإطلاق كتابه الجديد “رسم تاريخ يهود الجزائر”، حيث قدم ستورا هذه المرة طريقة جديدة في تقديم كتبه، إذ اختار أن يقدمه في شكل الشريط المرسوم رفقة الرسام الكاريكاتير الفرنسي نيكولا لو سكانف.

ينطلق الكتاب من قصة مسح للصور العائلية، مثلما جاء على غلاف الكتاب حيث وجد ديفيد صورة “امرأة شابة من الجزائر” مرسومة عام 1878. بعد اكتشافه أنه يمثل جدته البعيدة، ينطلق المراهق، من سلالة يهود لأوراس، في بحث عن أصوله، سرعان ما يتحول إلى تحقيق تاريخي حقيقي في ماض غني ومعقد ومؤلم.

مع نسج خيوط الذكريات والتاريخ معًا، تظهر لوحة جدارية حضارية عمرها ألفا عام، يعود مصدرها إلى النفي القديم لليهود من إسرائيل/ فلسطين وتحويل الأمازيغ إلى اليهودية، ثم وصولهم، السفارديم في نهاية القرن الخامس عشر. بعد الهيمنة العربية الطويلة ثم العثمانية، أدى غزو فرنسا للجزائر في عام 1830 إلى تغيير عميق لمصير “الإسرائيليين الأصليين”: لم يكن منح الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم كريميو في عام 1870 علامة على تحريرهم فحسب؛ كما أنه يخلق تمزقًا في ما يتعلق بتقاليدهم الدينية والثقافية، ولكن أيضًا تجاه المسلمين البربر والعرب الذين تقاسموا معهم قرونًا خلال حياة مشتركة.

لقد دفن الاستيعاب المتناقض لليهود الجزائريين في هوية “الأقدام السوداء” بعد نزوحهم الجماعي و”إعادتهم” في عام 1962.

وقال ستورا أثناء استضافته في قناة فرنسية أن الكتاب عبارة عن بورتريه وفيه بعض الشيء من قصته حيث جاءت فكرة الكتاب كتكملة لمشاريع سابقة منها كتابه” المفتاح” التي يروي سيرته في قسنطينة وكتاب” الغربات الثلاث” وأضاف سطورا أثناء مروره في الحصة التلفزيونية أن الكتاب يعود عبر الصور إلى قصة اليهود في شمال إفريقيا والجزائر، حيث يعود هذا التاريخ إلى أزيد من مليوني سنة مرورا بمختلف الهجرات والاستعمارات التي عرفتها المنطقة مثل هجرة المسلمين واليهود من الأندلس. الكتاب تناول مختلف المراحل التاريخية لليهود وتوقف عند قانون كريميو لعام 1870 الذي منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر.

وفي معرض تعليقه على تصريحات ماكرون بشأن الجزائر خاصة ما تعلق منها بتقرير الذاكرة الذي رفعه للرئاسة الفرنسية في جانفي الماضي، قال ستطور إنه يتعين على الرئيس عدم الدخول في المسائل التاريخية. واعتبر المؤرخ الفرنسي أن حديث ماكرون عن الأمة الجزائرية أمر صادم، واعتقد المتحدث تجاهل الجزائر لتقريره أحد أسباب غضب ماكرون وتصريحاته حول الجزائر، لكنه عاد ليقول إن التقرير فرنسي فرنسي.