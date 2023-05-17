بندقية جزائرية من القرن الـ 18 في مزاد علني ببريطانيا

نشر موقع البيع بالمزاد العلني للتحف الفنية والمجوهرات ” LiveAuctioneers” للبيع بندقية قال إنها جزائرية الأصل، حيث تعود إلى العهد العثماني في القرن الـ18.

وحسب الوصف المرفق بالصورة، الموقع كتب عن المسدس أن أنبوبه الفولاذي مربوط بثلاثة شرائط فضية، وله زناد مع حامي زناد من النحاس المنقوش، إضافة إلى مقبض مزين بالفضة وقطع من المرجان.

المسدس بطول 61 سنتيميترا، وقد نقش عليه حسب الموقع عبارة “عمل محمد أمزيان الموهوب”. ثمن المسدس الموضوع في المزاد قدر ب أربعة آلاف جنيه استرليني (حوالي 68 مليون سنتيم) إلى ستة آلاف جنيه إسترليني ( حوالي 100 مليون سنتيم).

الموقع أضاف أيضا أن هذه البندقية يرتبط بمجموعة معروفة من الأسلحة النارية التي صنعت أساسا لتقديمها كهدايا ديبلوماسية في عهد حمودة بن علي، باي تونس (1759-1814).

ويبقى مصدر هذه القطعة وكيفية وصولها إلى المزاد، أو كونها أصلية من الأساس، مجهولا.