بند هامّ في عقد آيت نوري

كشفت وسيلة إعلام إنجليزي عن وجود بند هامّ، في عقد اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري مع ناديه ولفرهامبتون.

وكان المدافع آيت نوري (22 سنة) قد انتقل في خريف 2020 إلى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

واشترطت إدارة نادي أونجي الفرنسي حين تسريح مدافع “الخضر”، أن يدفع لها مسؤولو فريق ولفهامبتون نصف مبلغ الصّفقة (نسبة 50%)، إن أرادوا بيع آيت نوري إلى نادٍ آخر. يقول موقع “غيف مي سبورت” في تقرير له نشره، الثلاثاء.

ويعني هذا البند أن إدارة نادي ولفهامبتون ستضطرّ إلى رفع قيمة آيت نوري في سوق الانتقالات، من أجل أكبر هامش مُمكن من الرّبح. أو الاحتفاظ به على الأقلّ هذا الموسم.

وتتصارع عدّة أندية كبيرة هذه الأيّام لِانتداب ريان آيت نوري.