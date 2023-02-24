بند وزنه من ذهب استفاد منه البايرن في صفقة ليفاندوفيسكي

تدفع إدارة نادي برشلونة الإسباني لِنظيرتها بايرن ميونيخ الألماني مبلغ 1.25 مليون أورو، مقابل الأهداف التي سجّلها المهاجم روبيرت ليفاندوفيسكي.

وكانت إدارة البايرن قد باعت اللاعب البولوني روبيرت ليفاندوفيسكي (34 سنة) إلى فريق برشلونة، في الصيف الماضي لِمدّة 4 مواسم، وبِقيمة 45 مليون أورو.

وأدرج مسؤولو العملاق البافاري في العقد الذي أبرموه مع النادي الكتالوني بندا، فحواه استلام مبلغ 1.25 مليون في كلّ موسم يُسجّل فيه ليفاندوفيسكي 25 هدفا.

وكان روبيرت ليفاندوفيسكي قد سجّل الهدف الـ 25 هذا الموسم لِمصلحة “البارصا” سهرة الخميس، وذلك في مرمى المُضيّف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لِحساب إياب الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، سجّل روبيرت ليفاندوفيسكي أهدافه بِزيّ فريق “البلاوغرانا”، على النّحو التالي: 15 هدفا في البطولة الإسبانية، وهدفان في كأس هذا البلد، ومثلهما في الكأس المحلّية الممتازة، و5 أهداف في رابطة أبطال أوروبا، وهدف في الدوري الأوروبي. عِلما أن النادي الكتالوني تموقع ثالثا في رابطة الأبطال، فتحوّل إلى الدوري الأوروبي، قبل أن يُقصى نهائيا.