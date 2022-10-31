بنفس تنقيط ميسي.. عطال في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
اختطف الدولي الجزائري لنادي نيس يوسف عطال مكانة في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي، بعد أدائه الطيّب في الجولة الـ13.
وحصل عطال في التشكيلة التي تعدّها صحيفة “ليكيب” المتخصصة، على 7 نقاط. وهو نفس عدد النقاط التي منحت لجميع اللاعبين المختارين، باستثناء مهاجم تروي بالدي، ومدافع ليون تاغليافيكو، بـ8 نقاط لكل منهما.
وساهم عطال في فوز فريقه نيس على لوريان بنتيجة 2-1 على الرغم من تقدّم المنافسين في وقت مبكر من المباراة، حيث سجّل الجزائري هدف التعادل في الدقيقة 61.