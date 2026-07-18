بنفيكا البرتغالي وإيفرتون الإنجليزي يدخلان السباق لضم عمورة

رين الفرنسي طلب خدماته

يواجه نادي رين الفرنسي عقبة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعقدت مساعيه للتعاقد مع الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، مهاجم نادي فولفسبورغ الألماني. وكان رين يضع المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً كأولوية قصوى لتعزيز الخط الأمامي للفريق تحت قيادة المدرب فرانك هيرز، إلا أن دخول عملاقين أوروبيين على الخط هدد طموحات النادي الفرنسي بشكل جدي.

ووفقاً لتقارير صحفية موثوقة نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن ناديي بنفيكا البرتغالي وإيفرتون الإنجليزي يتابعان وضعية اللاعب عن كثب ويسعيان للظفر بخدماته. هذا الاهتمام المتزايد من أندية “البريميرليغ” والدوري البرتغالي يضع إدارة رين في موقف لا تحسد عليه، ويهدد بتبخير آمالها في حسم الصفقة.

وكان عمورة قد انتقل إلى فولفسبورغ قادماً من يونيون سانت جيلواز البلجيكي في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون يورو. ورغم أن موسمه الأول في الدوري الألماني شهد بعض الصعوبات، لاسيما بسبب الإصابة التي تعرض لها وأعاقت توهجه السريع، إلا أن أرقامه ظلت محترمة جداً؛ حيث شارك في 30 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة. هذه الفعالية الهجومية وسرعته الفائقة جعلته مطمعاً للعديد من الأندية التي ترى فيه خياراً هجومياً ممتازاً.

وعلى عكس الصيف الماضي، فتحت إدارة فولفسبورغ الباب واسعاً أمام رحيل المهاجم الجزائري هذا الصيف، وتترقب وصول عروض رسمية وملموسة في الأيام القليلة القادمة. وفي ظل هذه المعطيات، ستكون مهمة ستاد رين شبه مستحيلة ما لم يقدم عرضاً مالياً ضخماً وإغراءات رياضية تفوق ما يمكن أن يقدمه بنفيكا المشارك في دوري أبطال أوروبا، أو إيفرتون المدعوم بالقوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.