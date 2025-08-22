بنفيكا يتراجع مؤقتا عن ضم عمورة

أشارت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، إلى أن نادي بنفيكا البرتغالي لا يزال يرغب في ضم الدولي الجزائري محمد عمورة، نادي فولفسبورغ الألماني، يتماطل في ترسيم الصفقة مطالبا بمبلغ ماي معتبر.

وكان بنفيكا قد وضع أولا 30 مليون يورو على طاولة المفاوضات، إضافة للمتغيرات، قبل أن يرفع العرض لـ35 مليون يورو، ويصل بعدها إلى 37 مليون يورو، إضافة لتحفيزات تصل بقيمة الصفقة لحدود الـ40 مليون يورو.

كل الأرقام السالف ذكرها لم تقنع إدارة فولفسبورغ، وفقا لـ”ريكورد”، حيث إن الفريق الألماني، سعى للحصول على قيمة 40 مليون يورو كاملة، منذ الوهلة الأولى، وهو ما أثار استياء الطرف البرتغالي ودفعه للتراجع وسحب عرضه.

وجاءت كل هذه التطورات، في وقت عاد فيه عمورة ليعاني من شبح الإصابة، ساعات قليلة قبل موعد أول جولات الدوري الألماني الممتاز، والتي تشهد مواجهة فولفسبورغ لنظيره هايدنهايم، السبت.

ويتجه عمورة لتضييع افتتاح “البوندسليغا”، بسبب الإصابة، وبسبب وضعيته الإدارية المعقدة، ما بين استعداد فولفسبورغ لبيع عقده، ومطالبه المالية الكبيرة التي تعرقل حسم الأمور.