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اقتصاد

بنكان جزائريان في السنغال وموريتانيا لأول مرة

الشروق أونلاين
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بنكان جزائريان في السنغال وموريتانيا لأول مرة
ح.م

 سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح بنكين جزائريين في كل من السنغال وموريتانيا. حسب ما أعلنه المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

وأوضح المدير العام للبنك لزهر لطرش، في تصريحات صحفية على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيتي تمويل مع المجمع العمومي “أ سي اس”، أنه تم استكمال كل الاجراءات القانونية والإدارية لافتتاح هذين البنكين الذين تم اعتمادهما من قبل السلطات النقدية لدولتي السنغال وموريتانيا.

وسيتم إنشاء هذين البنكين من طرف أربعة بنوك عمومية وهي بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وبفضل البنكين الجديدين، سيتمكن المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون، الخواص والعموميون، من الاستفادة من التسهيلات الضرورية في مجال التصدير والصرف، حسب المدير العام.

وفي سياق متصل، كشف لطرش أن بنك الجزائر الخارجي سيفتح قريبا فرعا له بفرنسا، مؤكدا أن البنك بصدد اتخاذ الترتيبات الأخيرة لذلك.

من جهة أخرى، أفاد المدير العام عن فتح مكتب صرف للبنك الجزائر الخارجي على مستوى مطار جانت يوم السبت الفارط على إثر اطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين باريس وجانت، مشيرا إلى أن السياح الأوروبيون الذين تجاوز عددهم المائة سائح، استفادوا من الخدمات المصرفية الفورية التي يقدمها المكتب الجديد.

وعلاوة على مكتب الصرف هذا، استفاد السياح من موزع آلي متطور يتعامل مع كل البطاقات الدولية والوطنية، يضيف لطرش.

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