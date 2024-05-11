بنك الاتحاد الجزائري يطلق نافذته الاسلامية بموريتانيا

لتسويق المرابحة والمضاربة والسلم والقرض الحسن

أعلن بنك الاتحاد الجزائري، أول بنك جزائري افتتح بالخارج في سبتمبر الماضي، عن إطلاق نافذته الإسلامية، لتسويق أربعة منتجات بنكية جديدة في السوق الموريتاني، حسب ما أفاد به السبت بيان للبنك.

وذكر المصدر “أنه في إطار مواصلة التنمية التجارية في دولة موريتانيا، يتشرف المدير العام لبنك الاتحاد الجزائري، مروان عليان، بالإعلان عن إطلاق نافذته الإسلامية، وذلك من خلال التسويق لأربعة منتجات بنكية جديدة في السوق الموريتاني تتمثل في المرابحة، المضاربة، السلم والقرض الحسن”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن “رغبة بنك الاتحاد الجزائري تأكدت، مرة أخرى، في تقديم باقة منتجات بنكية كاملة لزبائنها، عبر شبكة تتكون من وكالتين تجاريتين، وفي فترة قصيرة، في انتظار تدشين الوكالة الثالثة قبل نهاية سنة 2024”.

وبهذه “الخطوة الإضافية للأمام، يسعى بنك الاتحاد الجزائري لأن يلعب دورا فاعلا في السوق الموريتاني”، يضيف البيان، معلنا أنه، حاليا، وبالإضافة إلى وفرة منتجات بنكية تخص مجال قروض التجارة الدولية، يعمل البنك على “إطلاق منتجات بنكية أخرى في النقديات وفي المجال الرقمي، من أجل تسويقها في الأشهر القليلة القادمة”.

وقد تم تدشين بنك الاتحاد الجزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشط في سبتمبر 2023، في خطوة تكتسي طابعا جيو-ستراتيجيا بالنسبة للجزائر، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وتجسد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لتسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية الأخرى.

ويعد هذا البنك ثمرة شراكة بين أربعة بنوك عمومية جزائرية هي القرض الشعبي الجزائري (بنسبة 40 بالمائة من رأس المال)، بنك الجزائر الخارجي (20 بالمائة)، البنك الوطني الجزائري (20 بالمائة)، بنك الفلاحة والتنمية الريفية (20 بالمائة)، برأس مال قدره 50 مليون دولار.