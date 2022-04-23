بنك البركة ينظم إفطاراً جماعياً لصالح العائلات المعوزة

نظم بنك البركة، الجمعة، إفطارا جماعيا، لصالح العائلات الفقيرة والمعوزة، على مستوى ساحة الياسمين ببلدية الدرارية بالتنسيق مع جمعية درارية “ميتنغ كارز” ومدرسة “الكيك بوكسينغ” والمجلس الشعبي البلدي.

وقال ممثل بنك البركة رضا حفيظ، في تصريح للشروق اونلاين، أن مبادرة الإفطار الجماعي وتوزيع قفة رمضان، تعتبر من الأعمال الخيرية التي يحرص البنك كل سنة على تكريسها ودعمها لصالح العائلات المعوزة والفقيرة بشكل خاص.

وأوضح المتحدث أن هذه المبادرة تعتبر الثانية من نوعها على مستوى البلدية حيث نظم البنك إفطارا جماعيا بساحة الياسمين العام الماضي، وكان ناجحا بشكل كبير من خلال مشاركة العديد من فعاليات المجتمع المدني.

إلى ذلك أوضح رضا حفيط، أن بنك البركة حريص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتكثيف المبادرات الخيرية ومساعدة العائلات الفقيرة والمعوزة عبر 58 ولاية وليس في العاصمة فقط أو المدن الكبرى.

وعاشت العائلات المعوزة بساحة الياسمين ببلدية الدرارية جوا رمضانيا بامتياز شارك فيه العديد من المساهمين الذين زرعوا البسمة على وجوه الأطفال، وهي المبادرات التي استحسنتها العائلات بشكل كبير.