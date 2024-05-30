بنك التنمية الإفريقي يتوقّع تسارعا أكبر لنمو الاقتصاد الجزائري في 2024

توقّع بنك التنمية الإفريقي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية في القارة، تسارع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في عام 2024 الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس، إن “بنك التنمية الإفريقي أجرى مراجعة كبيرة في توقعاته، باتجاه ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024. مقابل 2.7 بالمائة المتوقعة في التقرير الصادر عام 2023”.

وبالنسبة للسنة المقبلة، يتوقع بنك التنمية الإفريقي نموا بمعدل 3.7 بالمائة للاقتصاد الجزائري. مدفوعا بقطاعات الصناعة والبناء والخدمات والمحروقات.

كما أشاد البنك “برؤية الدولة الجزائرية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال. مع تسريع التحوّل الرقمي، وتطوير القطاعات المحرّكة للتنمية وللنمو الاقتصادي”.