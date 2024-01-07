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اقتصاد

بنك التنمية المحلية: إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنت

الشروق أونلاين
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بنك التنمية المحلية: إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنت

 أطلق بنك التنمية المحلية، خدمة جديدة تسمح للمواطنين بفتح حسابات بنكية عبر الأنترنت، في إطار مساعي البنك العمومي لتعزيز الشمول المالي.

وستتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية فتح حساب بنكي عن بعد, طيلة أيام الاسبوع وعلى مدار اليوم, وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للبنك أو تطبيقه الرسمي على الهاتف المحمول “ديجيت بي دي ال” أو موقع الخدمات الإلكترونية الخاص به.

وتسمح هذه الخدمة المجانية بفتح ثلاث أنواع من الحسابات، وهي الحساب الجاري، حساب الادخار، وحساب العملة الصعبة.

وللاستفادة من الخدمة، ينبغي على الراغب في فتح حساب بنكي على مستوى بنك التنمية المحلية ملء استمارة المعلومات المتضمنة بياناته الشخصية, إرفاق الوثائق المطلوبة (في شكل الكتروني), مع تحديد الوكالة التي يريد فتح حساب بنكي فيها.

وسيتم على أثر ذلك ضبط موعد على مستوى الوكالة البنكية المعنية مع المكلف بالزبائن قصد استكمال اجراءات فتح الحساب.

وتتوجه هذه الخدمة للأفراد كمرحلة أولى في انتظار تعميمها لاحقا على المؤسسات, حسبما أفاد به مدير النقديات والبنك الرقمي بالبنك, بوعلام رقيق, الذي أكد بأن الخدمة “آمنة وتضمن حماية البيانات الشخصية للزبائن”.

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