بنك التنمية المحلية يستعد لإطلاق خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول

يستعد بنك التنمية المحلية لإطلاق خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول قريبا، مواكبة للتطور التكنولوجي الحاصل في مختلف المجالات، من باب التسهيل في المعاملات.

وبحسب ما أعلنت السيدة نوال طالب مديرة وسائل الدفع فإن البنك يعمل على توفير خدمة Wimpay-BDL خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعتبر الخدمة حل دفع بدون تلامس يعتمد على المسح عبر الهاتف الذكي لرمز الاستجابة السريعة لكل معاملة بيع تم إنشاؤها بواسطة التاجر أو تاجر الويب أو المفوتر، وهي مخصصة أساسًا لعملاء البنوك (الأفراد والمهنيين والشركات) المشتركين في DIGITBDL الذي تم سحبه قسم جدولة التحويل.

يتم الاشتراك في حل الدفع Wimpay-BDL على مستوى الوكالة من منصة OGA أو من تطبيق الهاتف مع التحقق من طرف الوكالة.

ميزات الدفع عبر الهاتف المحمول

ـ تتمثل الوظيفة الرئيسية لحل Wimpay في إجراء الدفع بدون تلامس عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الذي تم إنشاؤه بواسطة الهاتف الذكي لكل معاملة بيع أو دفع.

ـ تحصيل المبيعات من قبل التاجر أو تاجر الويب أو فاتورة المعاملات الممسوحة ضوئيًا.

يتيح Wimpay-BDL أيضًا إمكانية طلب التحويلات داخل البنوك بين الأفراد.

ـ يمكن للأفراد، من خلال حسابات Wimpay الخاصة بهم، إرسال الأموال أو تلقيها مع أفراد آخرين، عبر عملية المقاصة عن بُعد، تمامًا كما يمكنهم إصدار المدفوعات.

ـ يمكن للمحترفين أو الشركات فقط تحصيل المدفوعات من خلال اشتراكات Wimpay الخاصة بهم.

يذكر أن السيدة طالب التقت بالصحفيين في جناح العرض الخاص ببنك التنمية المحلية بقصر المعارض “سافكس”، والذي شهد عدة تغييرات تتوافق مع الرؤية العصرية، بدء من تخصيص مساحة أكبر تقدر بـ 72 متر مربع لاستيعاب عدد أكبر من الزبائن، والاستماع لانشغالاتهم.

وتتوفر مساحة العرض الجديدة على جهاز dad للمحاكاة الذي يوفر إمكانية التعرف على القيمة التقديرية للتمويل المرغوب الحصول عليه، وكذلك جهاز الصرف الآلي.

وكشفت مديرة الدفع أن بنك التنمية المحلية يقوم بمجهودات جبارة فيما يتعلق بتطوير خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر، لافتة أنه يعتبر رائدا في هذا المجال، حيث يملك أزيد من 8900 جهاز منصب عبر جميع التراب الوطني، تم تسجيل من خلالها أزيد من مليون عملية العام الماضي.

يذكر أن البنك نظم يوم 25 جوان الجاري بجناح عرضه الجديد وعلى هامش مشاركته بالمعرض الدولي للجزائر، نشاطات تربوية لصالح الأطفال حول الثقافة المالية، أين قام المتعاملين التجاريين للبنك بشرح بعض المفاهيم المبسطة لأهم المنتجات والخدمات البنكية بما في ذلك الإدخار و أهميته.

وجاءت هذه المبادرة حرصا من بنك التنمية المحلية على المساهمة في تكوين جيل يتمتع بثقافة مالية وبنكية وذلك لتحقيق الشمول المالي الذي بات اليوم أهمية بالغة تسعى السلطات العليا لبوصول إليه بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.