بنك التنمية المحلية يطلق قروضا اسلامية لشراء مساكن وسيارات

أطلق بنك التنمية المحلية، الإثنين، خدمات الصيرفة الإسلامية تحت اسم “البديل”، سعيا منه لتقديم منتجات بنكية جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات المواطنين.

وحسب بيان للبنك فإنه في المرحلة الأولى سيتم إطلاق تسعة (9) شبابيك إسلامية “البديل” على مستوى خمس ولايات، ويتعلق الأمر بولاية الجزائر العاصمة التي سيطلق فيها شباك ” البديل” بكل من وكالات سطاوالي (158)، الجزائر وسط (107)، براقي (108)، سيدي يحيى (114) بإضافة إلى وكالة حسين داي (104).

كما سيتم إطلاق نوافذ الصيرفة الإسلامية أيضا على مستوى وكالة قسنطينة (318)، وكالة غرداية (185)، وكالة وهران (420) ووكالة سطيف (374).

وأوضح البنك العمومي أن هذه الشبابيك الإسلامية التسعة، ستدخل حيز الخدمة ” تدريجيا” خلال الشهر الجاري في انتظار أن يصل المجموع إلى خمسين (50) شباكا إسلاميا نهاية سنة 2022.

ويعرض بنك التنمية المحلية من خلال شبابيك ” البديل” تسع منتجات مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية وهيئة الرقابة الشرعية للبنك، وتتمثل هذه المنتجات في:

1- إجارة عقارية منتهية بالتمليك للأفراد:

أي شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية. إقامة ثابتة في الجزائر. سن الخامسة والستين في تاريخ تقديم طلب التمويل.

المبلغ المؤجل :

القيمة الإجمالية لا تتجاوز 65.000.000 دج .

منتجات المرتبطة (إلزامية) :

الحساب الشخصي.

المشاريع الممولة:

تأجير عقار ثم تمليكه في نهاية الفترة

هامش الربح:

هامش الربح الذي يتم تطبيقه كجزء من تمويل العقارات وفقا لصيغة إجارة عقارية منتهية بالتمليك للأفراد، هو:

6.75 % (لأصحاب حساب التوفير في البنك) ؛

7.25 % (من لا يملك حاسب التوفير في البنك).

مدة التقسيط:

مدة (الاجارة) للحصول على سكن يتراوح بين 05 و 25 سنوات.

2- مرابحة سيارات للأفراد: هذه العملية تتم بتدخل الأطراف التالية:

البنك: إن مركز بديل الذي يشتري ويمتلك ويقبض ثم يبيع للعميل؛

الآمر بالشراء: هو المشتري النهائي من مركز البديل.

المدين المتضامن: هو طرف ثالث مشارك في تسديد الأقساط مع الآمر بالشراء.

الفئة المعنية: أي شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية، سن الخامسة والستين في تاريخ تقديم طلب التمويل.

مبلغ التقسيط: لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التقسيط في المرابحة – استهلاك مليون وخمسمائة ألف دينار جزائري – المنتجات المرتبطة (إلزامية):حساب الشيك (الصك البنكي) للأفراد.

المشاريع لممولة: السيارات السياحية، الدراجات النارية ذات العجلتين أو الثلاث، المصنوعة أو المركبة في الجزائر

هامش الربح: هامش الربح المطلوب تطبيقه هو 9.25.%

مدة التقسيط: لا تقل مدة التقسيط في المرابحة-سيارات عن ثلاثة (03) أشهر، ولا تتجاوز ستة وثلاثون (36) شهرًا.

التوفر: كل الوكالات المخصصة في تسويق خدمات المصرفية الإسلامية.

3- مرابحة استهلاك للأفراد

الفئة المعنية:

أي شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية؛ إقامة ثابتة في الجزائر؛ سن الخامسة والستين في تاريخ تقديم طلب التمويل. المبلغ القابل للتقسيط : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التقسيط المرابحة-استهلاك مليون وخمسمائة ألف دينار جزائري (1500,000 دينار جزائري)؛ فضلاً عن ذلك، فإن الحد الأقصى من التقسيط الذي يمنح للآمر بالشراء لا ينبغي أن يتجاوز 80% من مبلغ الذي سيتم تقسيطه متضمن كل الرسوم. منتجات المرتبطة (إلزامية) : الحساب الشخصي. المشاريع الممولة: السلع المصنعة أو المجمعة في الجزائر وفقًا لمبادئ المصرفية الإسلامي هامش الربح: هامش الربح المطلوب تطبيقه هو 9.25%. مدة التقسيط: لا تقل مدة المرابحة-استهلاك عن ثلاثة (03) أشهر، ولا تتجاوز ستة وثلاثين (36) شهرًا. التوفر: كل الوكالات المخصصة.

4- مرابحة الاستثمار للمؤسسات.

5- المرابحة استغلال للمؤسسات.

6- الحساب الجاري الإسلامي.

7- حساب الشيك الإسلامي.

8- حساب الادخار الإسلامي.

9- ودائع حساب الاستثمار بالمضاربة.