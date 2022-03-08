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اقتصاد

بنك الجزائر : التمويلات الخارجية للمشاريع الاستراتيجية “فقط”

الشروق أونلاين
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بنك الجزائر : التمويلات الخارجية للمشاريع الاستراتيجية “فقط”

أكد بنك الجزائر في مذكرة موجهة للبنوك والمؤسسات المالية، أن الاستفادة من التمويلات الخارجية الموجّهة للاستثمار، ستكون حصرا للمشاريع الاستراتيجية و المهيكلة للاقتصاد الوطني. وذلك بعد الحصول على رأي السلطات المختصة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. فقد أوضح بنك الجزائر في هذه المذكرة المؤرخة في 6 مارس الجاري أنّه “بمقتضى احكام المادة 108 من قانون 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019. المتضمن قانون المالية 2020. فإن المشاريع الاستراتيجية و المهيكلة للاقتصاد الوطني هي وحدها المرخّصة للحصول على التمويلات الخارجية لدى مؤسسات مالية دولية تنموية. و ذلك بعد الحصول على رأي السلطات المختصة”.

وتابعت مذكرة بنك الجزائر أنّ “كل مساعدة خارجية، مهما كانت طبيعتها، لا تندرج في هذا الإطار، ستعتبر مديونية خارجية ومحظورة”.

“وعليه، فقد تم لفت انتباه البنوك و المؤسسات المالية إلى الضرورة الملحة للسهر على الاحترام الصارم للشروط القانونية. فيما يخص موضوع التمويلات الخارجية للاستثمارات”، تضيف المذكرة.

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