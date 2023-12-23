بنك الجزائر الخارجي: قروض “حلال” لاقتناء السيارات وهذه نسبة تمويلها

كشف مدير الصيرفة الاسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي، حسام عكاشة، أنه بإمكان الزبائن الأفراد لدى البنك طلب منتج “مرابحة السيارات” لاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90 في المائة.

وأفاد المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن القرض ترافقه نسبة هامش ربح ثابتة تقدر بـ 7.5 بالمائة سنويا”، لمدة تمتد من سنة إلى خمس سنوات بشروط بنكية “تنافسية”.

وتابع أنه “بإمكان المؤسسات أيضا الاستفادة من تمويل السيارات والعتاد المتحرك عبر “منتج إجارة المعدات المنقولة”.

وأضاف عكاشة أن حجم التمويلات بصيغة الصيرفة الإسلامية بالبنك “بلغت منذ الإطلاق الرسمي لهذا النشاط في 30 ديسمبر2021، وإلى غاية 11 ديسمبر الجاري, أكثر من 10 ملايير دج، في مختلف المنتجات التمويلية المقترحة من البنك، والتي منحت أغلبها لقطاع المؤسسات لتمويل الاقتصاد الوطني.”

وتسوق المنتجات الإسلامية لبنك الجزائر الخارجي عبر” 85 شباك خاص بهذا النمط من التمويل”، حسب المسؤول الذي أوضح أن البنك “يعتزم مواصلة تعميم هذه الشبابيك خلال السنة القادمة لتشمل وكالاته التجارية الأخرى عبر كامل التراب الوطني, مع الحرص على تنويع باقة المنتجات الإسلامية، نظرا للمنحى التصاعدي الذي يعرفه الطلب على هذا النوع من الصيرفة”.

كما يعتزم البنك قريبا طرح منتج بنكي إسلامي جديد لتمويل المؤسسات بمختلف أنواعها، إضافة إلى منتجات بنكية جديدة أخرى مطابقة للشريعة خلال السنة القادمة 2024, ضمن “خطة تنموية تعتمد على إطلاق منتجات إسلامية جديدة ومبتكرة, لتمويل المؤسسات والأفراد”.

وسيضاف المنتج الجديد الذي ينتظر إطلاقه بعد استصدار رخصة تسويقه من بنك الجزائر، إلى المنتجات العشرة التي يتم تسويقها حاليا و المتمثلة في”حساب الوديعة الإسلامي”, “حساب التوفير الإسلامي”, “الحساب الجاري الإسلامي”, “حساب الاستثمار الإسلامي المطلق”, “المرابحة العقارية”, “مرابحة التجهيزات”, “مرابحة السيارات”, “إجارة المعدات المنقولة”, “مرابحة السلع” و”تمويل السلم”.