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بنك الجزائر الخارجي يعلن عن قروض “حلال” لاقتناء السيارات

الشروق أونلاين
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بنك الجزائر الخارجي يعلن عن قروض “حلال” لاقتناء السيارات
ح.م

أعلن بنك الجزائر الخارجي عن منح قروض حلال تصل نسبتها إلى 90 بالمئة من أجل اقتناء السيارات، وهذا ضمن الصيرفة الإسلامية.

وفي تصريحات صحفية خلال إشرافه على افتتاح شباك للصيرفة الإسلامية بوكالة مستغانم، أكد المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش إمكانية منح قروض حلال لاقتناء السايارت.

وأوضح لطرش أنه أصبح بإمكان الزبائن طلب قرض ضمن الصيرفة الإسلامية لاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90 في المائة أو ما يسمى بمنتوج تمويل السيارات.

وأردف ذات المتحدث أن استراتيجية عام 2023 ترتكز على تنويع خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال طرح منتجات جديدة للزبائن وتلبية رغباتهم على مستوى مختلف وكالات بنك الجزائر الخارجي.

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