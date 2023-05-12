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الجزائر

بنك الجزائر: قرابة 70 بالمائة من الحجاج دفعوا التكاليف عبر الشبابيك

الشروق أونلاين
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بنك الجزائر: قرابة 70 بالمائة من الحجاج دفعوا التكاليف عبر الشبابيك

كشف المدير العام لشبكة بنك الجزائر محمد بن باحان، أن قرابة 70 بالمائة من الحجاج دفعوا تكاليف الحج على مستوى شبابيك البنك عبر الولايات.

وأفاد بن باحان، الجمعة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأنه تم تسجيل 28 ألف و601 حاج على مستوى شابيك بنك الجزائر دفعوا تكاليف الحج بنسبة تفوق 69,25 بالمائة.

وكان بنك الجزائر قد أعلن الخميس 11 ماي الجاري، فتح شبابيكه أمام المقبلين على أداء مناسك الحج، يومي الجمعة والسبت، لتمكينهم من تسديد تكلفة سفرهم.

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