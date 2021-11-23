بنك الجزائر: قرار بتخفيض معدّلات فوائد القروض

أمر بنك الجزائر بتخفيض معدلات فوائد القروض، في إطار إجراءات حمائية جديدة لمنع كل غرض مفرط في مجال الفوترة، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية اعتماده في مختلف أنواع القروض التي تمنحها لزبائنها.

وجه بنك الجزائر الاثنين، تعليمة جديدة للبنوك والمؤسسات المالية تنص على تخفيض سقف معدلات فوائد القروض، ويتعلق الأمر بالتعليمة رقم 10-2021 المؤرخة في 21 نوفمبر 2021 المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 8-2016 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016 المتعلقة بكيفيات تحديد معدلات الفائدة المفرطة.

ويعتبر حسب نص التعليمة الجديدة “قرض بمعدل فائدة مفرط، كل دعم مالي ممنوح بمعدل فائدة فعلي إجمالي يفوق عند منحه 10 بالمائة مقابل 20بالمائة من قبل، متوسط المعدل الفعلي المطبق في العمليات من نفس الطبيعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي السابق”.

وتدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من 21 نوفمبر، مع العلم أن تعليمة بنك الجزائر حول كيفيات تحديد معدلات الفائدة المفرطة يهدف أساسا إلى حماية مستهلكي الخدمات المالية من كل غرض مفرط في مجال الفوترة الذي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية اعتماده في مختلف أنواع القروض التي تمنحها لزبائنها.

خ. م