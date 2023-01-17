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اقتصاد

بنك الجزائر يحدد معدلات الفائدة على الحسابات بالعملة الصعبة

الشروق أونلاين
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بنك الجزائر يحدد معدلات الفائدة على الحسابات بالعملة الصعبة
ح.م

كشف بنك الجزائر، عن معدلات الفائدة المطبقة على الحسابات بالعملات الأجنبية للثلاثي الأول من عام 2023.

وحسب ما أوضحه البنك عبر موقعه الإلكتروني، تأتي هذه الفوائد تطبيقا للتعليمة رقم 01- 2022، المؤرخة في 5 يناير 2022، المتعلقة بشروط مكافأة الحسابات بالعملات الأجنبية، التي تنص على مكافأة الودائع في حسابات العملات الأجنبية للأشخاص الطبيعيين حسب معدلات الفائدة المحددة من طرف بنك الجزائر.

وتتعلق التعليمة بحسابات العملات الأجنبية للأشخاص الطبيعيين ذو الجنسية الجزائرية المقيمين وغير المقيمين والأشخاص الطبيعيين ذو الجنسية الأجنبية المقيمين وغير المقيمين، مشيرة إلى أنه “لا يمكن لأصول الحسابات بالعملات الأجنبية الخاصة بالتجار والمصدرين أن تكون موضع إيداع لأجل ولا تمنح عليها أي مكافأة”.

كما حددت الوثيقة “المدة القصوى للوديعة لأجل بإثني عشرة (12) شهرا”، مضيفة أن “معدل فائدة الودائع لأجل يتم تحديدها بناء على قرار من بنك الجزائر في بداية كل ثلاثي”.

وفي هذه الإطار، تم تحديد معدلات الفائدة على الحسابات بالعملات الاجنبية للثلاثي الاول من عام 2023 كالتالي : (الوحدة: %)

العملة الأجنبية

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