بنك الجزائر يعلن فتح التوظيف في عدة تخصصات

أعلن بنك الجزائر عن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات أمام الأشخاص الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط.

وأوضح البنك عبر صفحته الرسمية أنه يقوم بتوظيف إطارات لفائدة مصالحه المركزية الكائنة بالجزائر.

وكشفت المؤسسة عبر موقعها الرسمي عن المناصب المطلوبة في التوظيف وكذا الشروط الواجب توفرها في المترشح.

وأشارت إلى أن التسجيل يكون عبر فضاء التوظيف الإلكتروني لبنك الجزائر https://jobs.bank-of-algeria.dz/ar/