بنك الجزائر يعلن فتح التوظيف في عدة تخصصات
أعلن بنك الجزائر عن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات أمام الأشخاص الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط.
وأوضح البنك عبر صفحته الرسمية أنه يقوم بتوظيف إطارات لفائدة مصالحه المركزية الكائنة بالجزائر.
يوظف بنك الجزائر إطارات لفائدة مصالحه المركزية الكائنة بالجزائر. يتم التسجيل عبر فضاء التوظيف الإلكتروني لبنك الجزائر
https://t.co/WPKMkQo85d pic.twitter.com/2aRyXsFoED
— بنك الجزائر – Bank of Algeria (@bankofalgeria) May 11, 2021
وكشفت المؤسسة عبر موقعها الرسمي عن المناصب المطلوبة في التوظيف وكذا الشروط الواجب توفرها في المترشح.
وأشارت إلى أن التسجيل يكون عبر فضاء التوظيف الإلكتروني لبنك الجزائر https://jobs.bank-of-algeria.dz/ar/