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اقتصاد

بنك الجزائر يقرر إصدار قطعة نقدية جديدة بقيمة 200 دينار

الشروق أونلاين
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بنك الجزائر يقرر إصدار قطعة نقدية جديدة بقيمة 200 دينار

قرر بنك الجزائر إصدار قطعة نقدية جديدة بقيمة 200 دينار بمناسبة الذكرى 60 للاستقلال.  

ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية رقم 43 فان القطعة النقدية الجديدة  تتشكل من طوق خارجي نحاسي باللون الرمادي الفولاذي ومن قلب برونزي مرصع وباللون الأصفر.

قطعة نقدية جديدة

وأوضح المصدر أن القطعة الجديدة تتضمن في وجهها رمز الذكرى 60 للاستقلال، منقوش عليها صفحات كتاب وطائرة حربية ومنصة صواريخ ودبابة وسفينة حربية.

كما تتضمن القطعة الجديدة مجاهد من جيش التحرير الوطني “ALN”وعسكري من الجيش الوطني الشعبي “ANP” مطبوعان على الجزء الأيمن للقطعة النقدية.

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