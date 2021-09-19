بنك الجزائر يكشف عن قطعة نقدية جديدة بصورة الشهيد علي لابوانت

كشف بنك الجزائر، الأحد، عن قطعة نقدية معدنية بقيمة 100 دينار جزائري، تحمل صورة الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت.

وتحمل مواصفات للقطعة طبع صورة الشهيد علي عمار داخل قلب القطعة وفي وسطها على خلفية تركيبتها منسوجة.

كما طبع داخل الطوق على الجزء العلوي من القطعة النقدية اسم الشهيد علي عمار باللغة الوطنية و تاريخا الميلاد 1930 والوفاة 1957 مطبوعان داخل الطوق على الجزئين الأيمن و الأيسر من القطعة النقدية.

كما تم وضع نجمتين متساويتا الأبعاد فوق وتحت تاريخ الميلاد على اليمين و تاريخ الوفاة على يسار القطعة النقدية مطبوعتان داخل الطوق.

وتتشكل هذه القطعة المعدنية (100 دينار جزائري) ذات الصنف تنائي المعدن من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد ذي لون رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي مرصع داخل هذا الطوق من لون اصفر وردي.

وفيما يخص مميزاتها، فحجم القطر الخارجي 29,50/+0,05 مم وقطر القلب 19,55+/0,05- مم، وسمك الشريط 2,30 + / 0,05 مم، ووزن الطوق +5,60 /0,14غ، في حين أن وزن القلب 5,40+/0,11 غ والوزن الكلي يقدر ب +11,00 /-0,25غ.

أما فيما يتعلق بالتركيبة الكيميائية فقلب القطعة المعدنية يتكون من 87 بالمئة نحاس و13 بالمائة من مادة نيكل، وطوقه من مادة الفولاذ (430).

أما بخصوص التواريخ الثلاثة لسنة السك فهي مطبوعة داخل الطوق في الجهة السفلى من القطعة النقدية (الهجري 1443ه- الميلادي 2021 م-الامازيغي 2971 أ).

وفيما يخص إشارات الموضوعة على الطوق بالأحرف الكاملة و باللغة الوطنية ،ففي الجانب العلوي مطبوع بنك الجزائر و السفلي مطبوع دينار يفصلهما نجمة توضع من كلا الجانبين للرقم 100.