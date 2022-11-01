بنك الجزائر ينشر الورقة الجديدة.. الانجليزية حاضرة لأول مرة

تميزت الورقة النقدية الجديدة الذي أصدرها بنك الجزائر بمناسبة ذكرى عيد الثورة واحتضان الجزائر للقمة العربية باستعمال اللغة الانجليزية كلغة ثانية لأول مرة، بدلا من الفرنسية.

وتضمنت ورقة الألفي دينار كتابة لقميتها باللغتين العربية والانجليزية، وبهذا تكون أول ورقة نقدية تستبدل فيها الفرنسية باللغة العالمية الأولى .

أصدر بنك الجزائر، الإثنين، ورقة نقدية تذكارية من فئة ألفي دينار، إلى جانب قطة نقدية ذات قيمة 50 دج، وهذا تخليدا لذكرى الفاتح نوفمبر وموازاة مع احتضان الجزائر للقمة العربية.

وصدر في العدد 70 من الجريدة الرسمية رقم نظام يتضمن إنشاء ورقة نقدية تذكارية من فئة ألفي 2000 دينار جزائري بمناسبة “الدورة العادية الحادية والثلاثين 31 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر”.

الورقة النقدية الجديدة الأولى –حسب الجريدة الرسمية- ستكون تذكارية بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر، ستكون فئة ألفي دينار تحمل على جانبها صورة الأمير عبد القادر، وعلى وجهها صورة مقام الشهيد وخريطة العالم العربي وخريطة الجزائر.

في حين الورقة النقدية الجديدة الثانية تحمل على ظهرها صور لمنارة جامع الجزائر وجبال الأهقار والآثار الرومانية بتيبازة ونخلة وقافلة إبل، كما ستكون باللون الأخضر المائل إلى الأزرق في وجهها والأخضر المائل إلى الأصفر على ظهرها.

وستحمل الورقة النقدية الجديدة المعروضة للتداول كتابات باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمن ذات العدد إنشاء قطعة نقدية جديدة بقيمة 50 خمسين دينارا وتحمل صورة واسم الشهيدة حسيبة بن بوعلي.