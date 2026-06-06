بنك “السلام الجزائر” يموّل مشروع “دزاير لاند” البيئي

ضمن رؤية لتعزيز الاقتصاد الأخضر:

يقوم بنك “السلام الجزائر” بتمويل المشروع البيئي “دزاير لاند”، الواقع في غابة سيدي غيلاس بولاية تيبازة، خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس 4 جوان إلى يوم السبت 6 جوان 2026.

وحسب بيان للبنك، تلقت “الشروق” نسخة منه، تندرج هذه المبادرة في إطار رؤية البنك الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز دوره كمؤسسة مواطنة فاعلة، والتعريف بمنتجاته المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لاسيما منتج “الحساب الأخضر” الذي يتماشى بشكل مثالي مع القيم البيئية والتوعوية للبنك.

هذا التوجه قائم على دعم المبادرات الشبابية والترفيهية التربوية، بمبادرة من مديرية الشباب والرياضة لولاية تيبازة، ورابطة نشاطات الهواء الطلق وتبادلات الشباب بتيبازة، تحت شعار “صيف بدون مخاطر”.

ويشرف على المبادرة مديرية الشباب والرياضة بتيبازة، بمشاركة عدد واسع من الشركاء المؤسساتيين، من بينهم محافظة الغابات بتيبازة، مديرية الحماية المدنية ومديرية البيئة ومديرية الصحة والدرك الوطني وخلية الوقاية والإصغاء بتيبازة وديوان مؤسسات الشباب وديوان حظائر المركبات الرياضية بتيبازة والجمعيات الشبانية والرياضية الشريكة للقطاع.

وشهد الحدث مشاركة ما يقارب 2000 طفل ومشارك من مختلف الفئات العمرية، ضمن برنامج متنوع يضم أنشطة تربوية، توعوية، رياضية، بيئية وترفيهية، تم إعدادها بما ينسجم مع أهداف التظاهرة وشعارها.

ويؤكد بنك “السلام الجزائر” من خلال هذه المشاركة مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، تضع في صميم أولوياتها خدمة المجتمع ودعم الأجيال القادمة، مُسهماً في ترسيخ قيم الادخار والمسؤولية البيئية لدى الشباب الجزائري.