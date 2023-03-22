بنك المغرب المركزي: التضخم في أعلى مستوياته منذ 30 سنة

كشف بنك المغرب المركزي أن التضخم في المملكة بلغ أعلى مستوياته منذ 30 سنة، مقررا رفع سعر الفائدة إلى 3 بالمائة.

وقال البنك المركزي المغربي، في بيان له عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه، الثلاثاء، إنه في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 5.5%، في العام الحالي، تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسية 50 نقطة ليرتفع سعر الفائدة من 2.50%، إلى 3%.

وأكد البنك أنه تم تسجيل أعلى نسبة تضخم منذ 1992، بعد بلوغ التضخم 6.6% في 2022، متوقعا أن يضل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5.5% في المتوسط.

وأرجع البنك هذا الارتفاع بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه وتفترض هذه التوقعات أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا.

وقال البم في بيانه إنه ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2.3%، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3.9%.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 انخفاضا من 3.9 بالمئة في 2022 بسبب تراجع متوقع في واردات الطاقة.

وتابع البنك أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 انخفاضا من 3.9% في 2022 بسبب تراجع متوقع في واردات الطاقة.